75 mennesker reddet etter å ha vært strandet på et tunfiskgarn i Middelhavet

NTB utenriks

I alt 75 personer ble oppdaget og reddet av maltesiske soldater onsdag kveld.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på Malta opplyser på Twitter at flyktningene og migrantene var utmattet, sultne og svært lettet over å komme i land etter å ha tilbrakt tre dager på havet.

Maltas forsvar melder at de har gjennomført flere redningsoperasjoner sammen med den italienske kystvakten, for å støtte Libyas kystvakt.

En annen gruppe er brakt til den italienske øya Lampedusa.

Ifølge den tyske organisasjonen Sea Watch har ytterligere 90 mennesker vært strandet på havet i 35 timer. Et fem år gammelt barn skal ha dødd under overfarten.

– Den italienske marinen venter på at den libyske kystvakten skal gripe inn, selv om det koster liv? Behovet for redning forsvinner ikke selv om de ser en annen vei, tvitret Sea Watch torsdag.

(©NTB)