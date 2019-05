UD om Venezuela-samtaler: Partene positive til å finne en politisk løsning

NTB utenriks

Representanter fra Venezuelas sittende president Nicolás Maduros regjering og opposisjonsleder Juan Guaidó har denne uken holdt samtaler i Oslo, i et forsøk på å få slutt på den dype politiske og økonomiske krisen i landet.

– Partene har vist vilje til å videreføre arbeidet med å finne en forhandlet og konstitusjonell løsning for landet som inkluderer tema relatert til politikk, økonomi og valg, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

UD oppfordrer samtidig begge partene til å vise tilbakeholdenhet i sine kommentarer og uttalelser vedrørende prosessen, for å ivareta en prosess som kan lede til resultater.

– Norge gjentar sin anerkjennelse av partenes innsats, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Samtalene har bestått av til sammen sju representanter for Maduro og Guaidó. Dette er andre gang partene møtes i Norge denne måneden.

Guaidó utropte seg selv til landets president i januar. Et nyvalg og en overgangsregjering er de tydeligste kravene fra opposisjonslederen. Maduro har vært positiv til Oslo-samtalene, og uttalte tidligere denne uken at hans representanter skulle vise «sin beste, gode tro i å finne en fredfull, demokratisk enighet for å løse konflikten».

Amerikansk UD har uttalt at samtalene kun må dreie seg om sittende president Maduros avgang.

