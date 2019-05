Trump møter Erdogan i neste måned

NTB utenriks

De to presidentene bestemte seg for dette da de snakket sammen på telefon onsdag, skriver Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun på Twitter.

Det hvite hus' talsmann Judd Deere bekrefter at samtalen fant sted og sier de to lederne diskuterte en rekke bilaterale saker. Tyrkias planlagte kjøp av det russiske luftforsvarssystemet S-400 ble diskutert, forteller Deere.

Onsdag ble det også kjent at Tyrkia løslater NASA-forskeren Serkan Golge. Han har både tyrkisk og amerikansk statsborgerskap og har vært holdt i forvaring i tre år. Saken har skapt gnisninger mellom de to land, men er nå ute av verden i god tid før det planlagte møtet mellom Trump og Erdogan.

Golge ble anholdt i juli 2016 under et besøk i Tyrkia, akkurat på den tiden da president Erdogan slo til mot tilhengere av den muslimske eksilpredikanten Fethullah Gülen. Erdogan har hele tiden hevdet at Gülen-ebevegelsen sto bak kuppforsøket i 2015.

Rakettprosjektet til Tyrkia har ført de to NATO-allierte på kollisjonskurs. USA har advart Tyrkia og sagt at landet kan bli kastet ut av F-35-programmet og ilagt sanksjoner hvis det blir gjort alvor av rakettplanene.

I samtalen onsdag gjentok Erdogan sitt tidligere tilbud om å etablere et felles utvalg som skal løse denne floken.

Trumps halvering av toll på stål fra Tyrkia ble også diskutert i samtalen onsdag. Erdogan sa han ønsker velkommen denne beslutningen. Tollsatsen ble i august doblet til 50 prosent, på samme tid som det pågikk en diplomatisk strid rundt fengslingen av en amerikansk prest i Tyrkia.

G20-møtet finner sted 28. og 29. juni i Osaka i Japan.

(©NTB)