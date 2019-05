Tornado-rekord i USA

NTB utenriks

Et stort antall mennesker ble skadd og sendt til sykehus etter at en stor tornado rammet utkanten av Kansas City tirsdag kveld lokal tid.

Mark Duffin (48) søkte tilflukt under en madrass i kjelleren sammen med et av barna sine mens huset deres kollapset rundt dem.

– Kona er i live, familien er i live, jeg er i live, sier Duffin, som er glad det ikke gikk enda verre.

Natten i forveien var det delstatene Ohio og Indiana som ble rammet. I byen Celina i Ohio døde en eldre mann da en bil krasjet inn i huset hans mens en tornado herjet i området.

Tirsdag var den tolvte dagen på rad der det ble registrert åtte eller flere tornadoer i USA. Den gamle rekorden fra 1980, da det var elleve slike dager på rad, ble dermed slått.

I gjennomsnitt har det oppstått 27,5 tornadoer hver dag. Minst sju mennesker er omkommet den siste uka, og dødstallet som følge av tornadoer siden årsskiftet nærmer seg 40.

Et høytrykk sørøst i landet kombinert med et lavtrykk over Rocky Mountains har lagt forholdene godt til rette for tornadoer de siste ukene. Værsystemene ser foreløpig ikke ut til å flytte seg, ifølge Patrick Marsh fra Storm Prediction Center.

