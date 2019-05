Solberg besøker norske soldater i Mali

NTB utenriks

FNs fredsbevarende operasjon i Mali regnes for å være den farligste operasjonen som verdensorganisasjonen har i dag. Over 190 FN-soldater er drept siden styrken ble opprettet i 2013. De aller fleste er soldater fra andre afrikanske land.

Men Solberg er ikke bekymret for sikkerheten til de norske soldatene som tjenestegjør der.

– De norske soldatene driver transportvirksomhet og leir i Mali. Og FN-oppdrag er ikke så farlig for godt trente soldater som blant andre de norske, sier Solberg og peker på at situasjonen er farligere for FN-soldater fra andre land som er mindre trent og som må utføre oppdrag på bakken.

Norge bidrar til MINUSMA-styrken med et Hercules-fly og om lag 60 personer. Det høye trusselnivået i Nord-Mali og det store geografiske operasjonsområdet som hovedsakelig består av ørken, gjør bakketransport svært krevende og risikofylt. Det norske flyet skal i hovedsak frakte last og personell rundt om i landet.

Med på turen til Mali er også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Mer krevende FN-oppdrag

Solberg legger ikke skjul på at FNs fredsoperasjoner er mer krevende nå enn før.

– FN-soldater er inne i skarpere oppdrag nå enn tidligere. Før var det mer «strukturerte krigsområder», nå er det oftere geriljavirksomhet, påpeker hun og understreker samtidig at norske myndigheter er opptatt av sikkerheten til norsk personell.

– Vi sender ikke ut folk som vi ikke tror er i stand til å håndtere slike oppdrag.

Viktig å bidra

Solberg mener det er viktig å bidra til å stabilisere konfliktområder, og Norges innsats i Mali er en del av satsingen på sårbare stater og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

– Storsamfunnet må delta i områder i verden der sikkerhetsutfordringene er slik at de skaper ringvirkninger for resten av verden, sier hun.

– Å stabilisere land og skape grobunn for økonomisk utvikling og fungerende demokratier vil igjen føre til mindre ekstremisme. Det vil også føre til mindre flyktningpress mot Europa.

Første skarpe oppdrag

Solberg og Bakke-Jensen besøker den norske leiren Camp Bifrost utenfor Bamako torsdag og fredag. Det er første gang hun er på et såkalt skarpt oppdrag som statsminister.

– Jeg var i Afghanistan da jeg satt på Stortinget, men det er første reise av denne type som statsminister.

Under oppholdet i Mali skal Solberg også møte landets statsminister Boubou Cissé samt ledelsen i MINUSMA.

– Det er viktig å snakke med FN og med myndighetene i Mali for å få vite hvordan de ser på utfordringene.

Regjeringen har i de siste årene trappet opp den norske innsatsen for stabilisering og konfliktløsning i Sahel, og den videre utviklingen i Mali er av stor betydning for regionen.

