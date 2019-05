Robert Mueller sier at aldri var aktuelt å tiltale president Trump i Russland-saken

NTB utenriks

Mueller ga onsdag en kort uttalelse, den første etter at han leverte fra seg rapporten om det nesten to år lange arbeidet. Mueller varsler at han nå forlater justisdepartementet.

President Donald Trumps umiddelbare reaksjon var at «saken er avsluttet».

Spesialetterforskeren sier at det underveis i granskingen ikke var snakk om å anklage president Donald Trump for lovbrudd. Dette er i tråd med departementets etablerte retningslinjer om at en president ikke kan tiltales mens han innehar embetet som landets øverste leder.

Samtidig formulerer Mueller seg slik at spørsmålet om hvorvidt Trump gjorde seg skyldig i å trenere granskingen, forblir uavklart. Mueller gjentar at rapporten ikke fastslår Trumps uskyld, men heller ikke det motsatte.

Ikke konkludert

-Hvis vi hadde vært overbevist om at presidenten ikke gjorde seg skyldig i et lovbrudd, ville vi ha sagt det klart og tydelig. Men vi kom ikke til noen konklusjon om hvorvidt presidenten begikk et slikt lovbrudd, sa Mueller i sin korte redegjørelse.

Det har vært hevdet fra flere med nær tilknytning til Det hvite hus at president Trump forsøkte å overtale tidligere FBI-sjef James Comey til å legge bort granskingen av det såkalte Russland-sporet og handlingene til tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Dette ville i så fall kunne være et forsøk på å hindre rettens gang.

Holder seg til rapporten

Mueller finner det ikke riktig å avgi vitnemål for Kongressen, men hvis han blir stevnet, vil han ikke gi andre opplysninger enn dem som står å lese i rapporten.

-Jeg finner det ikke riktig å gå lenger inn i dette enn det som jeg har sagt i dag, og det som står i vårt skriftlige materiale, sa Mueller.

Mueller har i snart to år gransket anklager om russisk innblanding i 2016-valget og kontakter mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab.

