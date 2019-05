Huawei ber domstol i USA fjerne forbud

NTB utenriks

Huawei leverte en begjæring onsdag, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Forbudet fastslår at Huawei er skyldig og pålegger selskapet en rekke restriksjoner, sier Song Liuping i selskapet i en uttalelse på den kinesiske kringkasteren CCTV.

Om begjæringen skal bli tatt til følge, vil bli bestemt av en dommer. Ifølge Huawei vil det holdes en høring i saken 19. september.

– Ikke normalt

Song sier i pressemeldingen at å bruke cybersikkerhet som en unnskyldning «ikke vil gjøre internett mer sikkert» og mener det «gir en falsk forståelse av sikkerhet og tar oppmerksomheten vekk fra de ekte utfordringene vi står overfor».

Han sier videre at «politikere i USA bruker hel nasjons styrke for å forfølge et privat selskap». Han sier videre at «dette er ikke normalt» og sier at «det nesten aldri har blitt sett i historien».

– Den amerikanske regjeringen har ikke noen bevis som viser at Huawei er en sikkerhetstrussel. Det ingen ild og dermed ingen røyk. Bare spekulasjoner, sier Song.

Teknologigiganten leverte et søksmål mot USA i mars etter at landet i august i fjor innførte regler som hindrer offentlige etater å kjøpe Huaweis produkter eller tjenester. Forbudet gjelder også eksport av teknologi til selskapet. Forbudet er ennå ikke trådt i kraft og er blitt utsatt til august.

Avvikler samarbeid

President Donald Trump har avgjort at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko på grunn av sine bindinger til kinesiske myndigheter og har erklært deres produkter uønsket i USA.

Tidligere i mai ble det kjent at Google avvikler sitt samarbeid med Huawei som følge av det amerikanske forbudet. Også tre store produsenter av mikroprosessorer avslutter samarbeidet, som dermed rammer Huawei hardt.

(©NTB)