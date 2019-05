Demonstranter tar i bruk streikevåpen i Sudan

NTB utenriks

Protestbevegelsen, som består av en allianse av opposisjonsgrupper og aktivister, har oppfordret folk til å gå på jobb tirsdag og onsdag, men uten å gjøre noe arbeid.

Oppfordringen til generalstreik skjer som følge av at samtalene mellom bevegelsen og militærjuntaen som overtok makten da president Omar al-Bashir ble styrtet i april, nå er helt fastlåst.

– De avviser alle våre forslag, sa en av protestbevegelsens forhandlere, Wajdi Saleh, på en pressekonferanse mandag kveld. Der tok han til orde for å bruke både streikevåpen og andre former for sivil ulydighet.

– Vi har ikke andre muligheter, føyde han til.

Opposisjonen krever at det settes inn et sivilt styre, og at hærens representasjon begrenses. Juntaen nekter på sin side å gi fra seg makt og mener landets øverste leder inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

Etter omfattende protester ble partene i midten av mai enige om en overgangsperiode på tre år fra dagens makthavere til et sivilt styre og administrasjon. Men avtalen ble ikke undertegnet da juntaen suspenderte samtalene i forrige uke.

