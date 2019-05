Valgdagsmåling: Sverigedemokraterna tredje størst i EU-valget

NTB utenriks

Partiet får 16,9 prosents oppslutning på målingen, som er basert på intervjuer med 10.000-15.000 velgere. Partiet går fram med 7,2 prosentpoeng og ligger an til å gå mest fram av alle. Dersom det blir resultatet, får SD tre mandater i EU-parlamentet, opp fra dagens to.

Størst blir statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna, som går marginalt opp til 25,1 prosents oppslutning og beholder dagens fem mandater på målingen. Moderaterna er så vidt større enn SD og får på målingen 17,6 prosent av stemmene, noe som innebærer at partiet går opp fra tre til fire mandater.

På meningsmålingene i forkant av valget har det ligget an til at SD skulle passere Moderaterna.

– Sverigedemokraterna her hele tiden ledet over Moderaterna, men vi får se. Det her er jo en undersøkelse, så det kan være feil, sier statsviteren Henrik Ekengren til SVT.

Han mener det mest oppsiktsvekkende er oppslutningen til Liberalerna, som får 4,4 prosent på målingen. Med det ligger de farlig nære sperregrensa.

– Det blir det store spenningsmomentet i kveld. Feilmarginen ligger på mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng i denne målingen. For Liberalerna venter to timer med terror, sier han.

Også Miljöpartiet ligger an til å bli en av taperne i søndagens valg. Partiet ligger an til å få 9,5 prosent oppslutning, ned 5,9 prosentpoeng fra valgresultatet i 2014. Også Feministisk Initiativ går kraftig ned og ligger på 0,8 prosent.

De øvrige partiene går alle fram. Centerpartiet får 10,3 prosent på målingen, Kristdemokraterna får 7,5 prosent, mens Vänsterpartiet får 6,4 prosent.

(©NTB)