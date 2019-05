Nederlag for Dansk Folkeparti – Venstre størst i EU-valget

NTB utenriks

I EU-valget i 2014 var DF partiet det største danske i forsamlingen i Brussel, men etter at 85 prosent av stemmene er talt opp ligger partiet an til å framover måtte nøye seg med én representant.

Regjeringspartiet Venstre ligger derimot an til å bli størst og går fram med to mandater, hvilket betyr at de vil sitte igjen med fire mandater i Brussel. De gjør sitt beste EU-valg noensinne.

Det sosialistiske miljøpartiet Enhedslisten ser dessuten ut til å komme inn med ett mandat, mens De konservative ligger an til å så vidt beholde sitt.

Socialdemokratiet ligger an til å beholde sine tre mandater, mens De Radikale ser ut til å fordoble seg fra en til to representanter. Det gjør også SF, der det lenge var knyttet spenning til om nummer to på lista Karsten Hønge ville komme inn. Han er også kandidat ved folketingsvalget, og det er fortsatt knyttet litt usikkerhet rundt hvor han ender opp.

Verken Liberal Alliance eller Alternativet ser ut til å få noen representant i EU-parlamentet denne gangen heller, mens Folkebevægelsen mod EU ligger an til å ryke helt ut.

(©NTB)