Kongo: Minst 30 døde og 200 savnet etter forlis

Mange av dem som var om bord på den forliste båten, var lærere, opplyser ordfører Simon Mboo Wemba i byen Inongo søndag kveld.

De var på vei over Mai-Ndombe-sjøen med båt for å hente lønningene sine i regionen, hvor veinettet er svært dårlig.

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvor mange som var om bord i båten da den sank i dårlig vær sent lørdag kveld. Lokale tjenestemenn anslår at flere hundre mennesker var om bord. Over 80 overlevde.

Det er vanlig at båter i Kongo er overlesses med folk og varer, og offisielle passasjerlister er ofte mangelfulle.

