En død i kraftig jordskjelv i jungelen i Peru

Jordskjelvet inntraff klokken 2.41 natt til søndag og hadde episenter midt i et omfattende naturreservat 92 kilometer unna tettstedet Yurimaguas.

Det inntraff på 114 kilometers dybde, noe som ifølge U.S. Geological Survey bidro til at ødeleggelsene ble mindre enn fryktet. Jordskjelv som treffer nærmere overflaten, fører som regel til mer skade.

President Martin Vizcarra dro søndag formiddag til det jordskjelvrammede området for å undersøke skadeomfanget. Han sier at en bro har rast sammen og at flere hjem og veier er rammet.

– Det er et skjelv som ble merket godt i hele den peruanske jungelen, sier Vizcarra, som søndag skulle være vert for et toppmøte i hovedstaden Lima med presidentene i Bolivia, Colombia og Ecuador.

Perus krisesjef Ricardo Seijas sier en person mistet livet etter at en stein falt ned på et hus i Huarango-distriktet. I tillegg er seks personer skadd og 27 hjem påført ødeleggelser rundt om i sju forskjellige provinser. Tre skoler, tre sykehus og to kirker er også påvirket av skjelvet.

Selv om episenteret var langt unna merket de skjelvet godt også i Lima, der flere bråvåknet og løp ut av hjemmene sine i frykt.

Jordskjelv er relativt vanlig Peru, som ligger på den såkalte ildringen i Stillehavet.

