Titusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel

NTB utenriks

Opposisjonspartene Blått og hvitt, Arbeiderpartiet og Meretz sto sammen med en rekke organisasjoner i spissen for protesten.

Demonstrantene utenfor Tel Avivs kunstmuseum lørdag kveld tok også til orde for å verne om Israels demokratiske identitet og ble holdt under parolen «Forsvarsskjold for demokrati».

– Vi kommer ikke til å la Netanyahu dra Israel inn i farlig lovgiving i tyrkisk stil der herskeren er hevet over loven, skrev arrangørene på Facebook.

Denne uka presenterte et medlem av Netanyahus høyreparti Likud et lovforslag som har som mål å gi statsministeren immunitet fra straffeforfølgelse.

Netanyahu ønsker også å få vedtatt en lov som vil la nasjonalforsamlingen Knesset overstyre kjennelser fra landets øverste domstol, ifølge israelske medier.

Netanyahu fikk i oppgave å danne en ny regjering etter valgseieren 9. april. Men han sliter tilsynelatende med å stable på beina en koalisjon innen fristen førstkommende onsdag. Forrige uke anklaget han mulige koalisjonspartnere for å stille urealistiske krav.

Riksadvokat Avichai Mandelblit sa før valget at han har til hensikt å reise tiltale mot Netanyahu for bestikkelser, bedrageri og maktmisbruk. Men først skal Netanyahu forsvare seg i en høring, som nå er utsatt til oktober. Statsministeren benekter alle anklagene mot ham og kaller etterforskningen for en heksejakt.

(©NTB)