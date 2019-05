Trump med ny milliardgave til amerikanske bønder

NTB utenriks

Ifølge USAs landbruksminister Sonny Perdue vil støtten bli utbetalt i tre omganger, den første i juli eller august. Dette tyder på at Trump-administrasjonen ikke har tro på at en handelsavtale med Kina vil komme på plass med det første.

– Pakken vi kunngjør i dag, gjør at bøndene slipper å ta støyten for den urettferdige tollen Kina og andre handelspartnere har innført, sier Perdue.

I fjor lovet Trump amerikanske bønder 96 milliarder kroner i støtte. Hjelpepakken som nå er kunngjort, kommer på toppen av dette.

– Vi vil sørge for at bøndene får den hjelpen de trenger og at de får den svært, svært raskt, sier Trump.

I et forsøk på å redusere USAs gigantiske handelsunderskudd med Kina og få fart på amerikansk industri, har Trump innført høye tollsatser på stål, aluminium, solcellepaneler, vaskemaskiner og tusenvis av andre kinesiske produkter.

USAs øvrige handelspartnere er også rammet av dette, og flere land har i likhet med Kina svart med å innføre tilsvarende høye tollsatser på amerikanske varer, først og fremst landbruksprodukter.

Amerikanske bønder, ikke minst i Midtvesten der Trump har mange velgere, har eksportert store mengder soyabønner til Kina og rammes derfor ekstra hardt.

Handelsanalytiker William Reinsch, som er tilknyttet Center for Strategic and International Studies, kaller Trumps hjelpepakke til bøndene stemmefiske.

– Dette har ikke noe med økonomi å gjøre. Trump ønsker å vinne landbruksstatene i valget i 2020, og representanter i Kongressen presser ham hardt for å få en løsning på handelskonflikten, sier han.

