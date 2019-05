Theresa May kunngjorde avgang i følelsesladd tale

NTB utenriks

May kunngjorde sin avgang i en følelsesladd tale utenfor statsministerkontoret i London fredag.

– Det er nå klart for meg at det er i landets beste interesse at en ny statsminister leder innsatsen. Så jeg kunngjør i dag at jeg vil gå av som leder for det konservative partiet fredag 7. juni, slik at en etterfølger kan velges, sa May.

Hun la til at hun vil fortsette å fungere som statsminister inntil valgprosessen er fullført.

– Det er og vil alltid forbli en stor sorg for meg at jeg ikke var i stand til å levere brexit, fortsatte May.

Den nå avtroppende statsministeren forklarte at hun har gjort sitt aller beste for å forsøke å få de folkevalgte i Underhuset til å støtte utmeldingsavtalen som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

– Dessverre fikk jeg det ikke til. Jeg forsøkte tre ganger, sa hun.

Nå blir det etterfølgerens oppgave å fullføre brexitprosessen. Det vil kreve kompromisser, advarte May.

Så brast stemmen, og tårene tvang seg fram.

– Jeg vil om kort tid forlate jobben som det har vært min livs ære å holde. Den andre kvinnelige statsministeren, men helt sikkert ikke den siste, sa May.

– Jeg gjør det med enorm og varig takknemlighet over å ha hatt muligheten til å tjene landet jeg elsker.