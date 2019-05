Fransk politi starter terror-etterforskning av eksplosjon i Lyon

NTB utenriks

Det opplyser påtalemyndigheten i Frankrike fredag kveld. Politiet jakter på én mistenkt gjerningsmann, opplyser en talsperson i politiet til nyhetsbyrået DPA. Den mistenkte flyktet ifølge lokale medier fra stedet på sykkel.

Eksplosjonen skjedde på et gatehjørne i Lyons gamleby ved 17.30-tiden fredag, opplyser myndighetene i regionen Auvergne-Rhône-Alpes og du Rhône på Twitter.

I meldingen bes folk holde seg unna området.

"Angrep"

President Emmanuel Macron kaller eksplosjonen for et «angrep», men understreker at ingen personer er drept «foreløpig».

Den franske nettavisen leprogres.fr melder at ei åtte år gammel jente er blant ofrene. Avisen siterer ikke navngitte kilder som sier at det var snakk om en pakkebombe fylt med blant annet skruer og bolter. Opplysningene er ikke bekreftet, men også myndighetene har uttalt at det er mistanke om at eksplosjonen skyldtes en pakkebombe.

– Jeg hørte et stort smell, jeg spurte meg selv hva det var. Jeg gikk ut, sier en kvinne som var ute og handlet til nettavisen. Hun befant seg over 200 meter fra eksplosjonen.

Utenfor bakeri

Kommunikasjonssjefen for regionalmyndighetene, Kamel Amerouche, sier til nyhetsbyrået AP at årsaken til eksplosjonen fortsatt ikke er klarlagt. Han opplyser at de som ble rammet, har fått skader i beina.

Eksplosjonen skjedde rett utenfor et bakeri.

Politiet rykket raskt ut til stedet, og området var fredag kveld avsperret og fylt opp med politistyrker.

