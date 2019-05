Pentagon planlegger å sende flere soldater til Midtøsten

NTB utenriks

Anonyme forsvarskilder opplyser at det dreier seg om opptil 10.000 soldater, men understreker at det ikke vil være snakk om noen angrepsstyrke.

Planen vil ifølge amerikanske medier bli lagt fram for president Donald Trump torsdag, men det er uklart om den er utarbeidet på oppdrag fra Det hvite hus. Det er også høyst usikkert om den vil få tilslutning.

Trump har gjentatte ganger tidligere varslet amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten, men hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har i flere tiår ivret for krig mot Iran.

Ifølge The New York Times utarbeidet Pentagon tidligere i måneden på oppdrag fra Bolton en plan om å sende 120.000 soldater til Midtøsten, og denne ble lagt fram for Trump under et møte i Det hvite hus. Trump avviste senere dette som «fake news».

Bolton og andre har den siste tiden hevdet at Iran utgjør en stadig økende trussel mot amerikanske og vestlige interesser, men det er uklart hva som ligger bak denne påstanden.

I Kongressen har både republikanere og demokrater advart mot å trappe opp konflikten med Iran, og det samme har Russlands president Vladimir Putin, Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt og andre gjort.

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan og utenriksminister Mike Pompeo orienterte tirsdag representanter i Kongressen og forsikret at USA ønsker å dempe konflikten med Iran.

– Vårt hovedfokus er nå å forhindre at Iran feiltolker situasjonen, sa Shanahan etter møtet.

