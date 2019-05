Mot brakseier for Modi i India

NTB utenriks

India er verdens største demokrati og over 600 millioner velgere avga stemme i valget, som gikk over hele sju dager.

Torsdag begynte opptellingen, og de første resultatene tyder på at Modi og hans parti Bharatiya Janata Party (BJP) vil sikre seg et enda større flertall i nasjonalforsamlingen enn ved forrige valg i 2014.

De første prognosene tyder på at BJP har sikret seg 294 av de 542 plassene i nasjonalforsamlingen, mens det største opposisjonspartiet – Kongresspartiet ledet av Rahul Gandhi – ser ut til å måtte nøye seg med 50.

BJPs støttepartier ligger an til rundt 50 representanter, og Modi kan dermed styre videre med over 340 folkvalgte i ryggen, langt flere enn de 272 som kreves for å få majoritet i den indiske nasjonalforsamlingen.

Skuffelse for Gandhi

Valget blir dermed en stor skuffelse for Gandhi, som hadde håpet å gå i fotsporene til faren Rajiv Gandhi, bestemoren Indira Gandhi og oldefaren Jawaharlal Nehru, som alle har vært statsministre.

Valgkampen var preget av harde verbale angrep, og Modi ga ved flere anledninger Gandhi-familien skylden for landets problemer.

– Statsminister Narendra Modi brukte hat, vi brukte kjærlighet. Det ser ut som om kjærligheten vil vinne, hevdet Rahul Gandhi da han avga stemme 19. mai.

Indias sterke mann

Flere kommentatorer mener valget først og fremst var en folkeavstemning for eller imot Modi, som i månedene fram mot valget brukte konflikten med Pakistan for å styrke bildet av seg selv som Indias sterke mann.

Konflikten med nabolandet ble trappet kraftig opp etter at 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep i februar. India svarte med et luftangrep mot mål på pakistansk side av Kashmir, noe som igjen utløste pakistanske flyangrep.

Modi anklages imidlertid også for å være en splittende figur, blant annet ved å nøre opp under motsetningene mellom landets hinduistiske flertall og den muslimske minoriteten, som utgjør rundt 200 millioner mennesker.

