Kina ber USA endre holdning hvis handelssamtaler skal fortsette

Den kinesiske regjeringen understreker også at Beijing ikke vil gi etter i store prinsipielle spørsmål.

– Hvis USA ønsker å fortsette å snakke, må de vise oppriktighet og korrigere sine feilaktige handlinger. Bare på grunnlag av likhet og respekt kan forhandlingene ha en sjanse til å fortsette, sier Gao Feng, talsperson i Kinas næringsdepartement.

Uttalelsen kommer etter at den kinesiske mobilgiganten Huawei denne uken har møtt stadig voksende utfordringer som følge av at flere selskaper følger Donald Trumps ordre om å kutte båndene til selskapet. Både Google og prosessor-produsentene Qualcomm, Intel og Broadcom vil føye seg etter Trumps ordre. Onsdag meldte BBC at også IT-selskapet ARM vil kutte forbindelsene til Huawei.

Bakgrunnen for forbudet er at Trump mener at bruk av Huaweis produkter kan innebære en nasjonal sikkerhetsrisiko på grunn av selskapets bindinger til kinesiske myndigheter.

Teknologi-forbudet tolkes imidlertid som et ledd i handelskrigen mellom USA og Kina. Analytikere og bransjefolk over hele verden venter spent på hva Kina vil gjøre som gjengjeldelse.

