Facebook stengte 3 milliarder falske kontoer i løpet av seks måneder

Kontoene ble stengt i perioden fra september i fjor til mars i år.

1,2 milliarder kontoer ble stengt før årsskiftet, mens 2,19 milliarder ble stengt i januar, februar og mars.

Stengingen er en konsekvens av at Facebook har skjerpet innholdskontrollen. Selskapet har ved en rekke anledninger fått kritikk for ikke å ha kontroll med innholdet etter avsløringer om at plattformen er brukt til skjult politisk påvirkning og til å egge til hat og vold.

Facebook anslår at 5 prosent av kontoene som er aktive hver måned, er falske, og selskapet lover at det vil fortsette å finne nye måter å slå ned på forsøk på å bryte Facebooks regelverk.

Det er tredje gang at Facebook kommer med en rapport om hvordan selskapet forsøker å opprettholde standardene det har satt.

I rapporten er retningslinjene delt inn i ni ulike kategorier, hvorav «falske kontoer» er en av dem. Blant de andre er nakenhet og seksuell aktivitet, mobbing og trakassering, hatefulle ytringer, global terrorpropaganda og vold og grafisk innhold.

Dataene viser at Facebook reagerte overfor cirka 52 millioner kontoer som inneholdt vold og propaganda, samt overfor 44 millioner kontoer med nakenhet og seksuell aktivitet.

Ifølge selskapet har antall kontoer som det er reagert mot, økt på grunn av «automatiserte angrep av ondsinnede aktører som forsøker å skape store volumer med kontoer samtidig».

