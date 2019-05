Amerikansk Taliban-kriger løslatt

NTB utenriks

Lindh forlot fengselet i Terre Haute i delstaten Indiana torsdag, ifølge TV-stasjonen CNN.

Han var bare 20 år gammel da han ble tatt til fange av amerikanske styrker nord i Afghanistan i 2001, samme år som USA hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

Nyheten gikk verden rundt da det også ble kjent at han hadde deltatt i et fangeopprør som resulterte i det første amerikanske dødsfallet i krigen. CIA-offiseren Johnny Mike Spann ble drept kort etter at han hadde avhørt Lindh i fengselet.

Lindh erkjente å ha bistått Taliban og inngikk et forlik med amerikansk påtalemyndighet som innebar 20 års fengsel. Han ble løslatt tre år før tiden fordi han har utvist god oppførsel.

Spanns familie har protestert mot løslatelsen, men har ikke fått medhold. Vilkårene for løslatelse er imidlertid strenge og innebærer blant annet at Lindhs internettbruk vil bli overvåket av myndighetene. Han får heller ikke forlate USA.

