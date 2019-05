NTB utenriks

I uttalelsen fra utenriksdepartementet heter det at amerikanerne har indikasjoner på at det ble brukt kjemiske våpen under angrepet søndag. USA truer Syria med represalier.

Idlib-regionen nordvest i Syria og områder rundt er opprørernes siste skanse i Syria. Islamistiske opprørere har de siste dagene gått til motangrep mot regimestyrker Minst 44 er drept i kampene, opplyste en eksilgruppe mandag.

