Seks drept og over 200 såret i demonstrasjoner i Indonesia

NTB utenriks

Den tapende presidentkandidaten, tidligere general Prabowo Subianto sa tirsdag at han ikke ville akseptere at utfallet fra landets valgkommisjon slo fast at sittende president Joko Widodo hadde vunnet valget som ble holdt 17. april. Subianto sa han ville prøve valgresultatet for domstolen og advarte om at hans påstander om valgfusk kunne resultere i opptøyer.

Flere tusen demonstranter gikk ut i gatene etter uttalelsen for å vise sin støtte til den pensjonerte generalen. Over 30.000 politifolk var plassert ut i gatene i beredskap, men de fleste markeringene endte fredelig, lød de første meldingene.

Utenfor kontorene til valgkommisjonen i landet oppsto det imidlertid heftige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Politiet brukte gummikuler og tåregass mot menneskemengden Det ble også kastet gjenstander og fyrverkeri mot ordensmakten.

– Seks dødsfall er så langt blitt registrert, sier guvernør Anies Basweden i Jakarta til nettstedet Detik.no onsdag morgen.

Det har også vært spenning i Jakarta etter at flere islamister med tilknytning til IS ble pågrepet i forrige uke, etter at det ble avdekket planer om å bombe demonstrasjoner som kunne oppstå i etterkant av valget.

(©NTB)