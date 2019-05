Justisdepartementet i USA utleverer Mueller-dokumenter

NTB utenriks

Mueller-rapporten står i sentrum for en tilspisset strid mellom demokratene i Kongressen og Det hvite hus. Så langt har det amerikanske justisdepartementet ikke latt de folkevalgte få se rapporten i helhet, men bare gitt ut en redigert utgave.

Tidligere i måneden vedtok justiskomiteen i Representantenes hus en uttalelse der de konstaterer at justisminister William Barr har utvist ringeakt for Kongressen ved å ikke utlevere rapporten. Spørsmålet om ringeakt er imidlertid ikke endelig behandlet, og flere komiteer i Representantenes hus har rettet stevninger og krav til Det hvite hus i forbindelse med Mueller-rapporten.

Lederen for etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, utsatte onsdag et møte der håndhevingen av en stevning av justisdepartementet skulle diskuteres, etter at departementet gikk med på å utlevere en del dokumenter tilknyttet Mueller-rapporten.

Ifølge Schiff er det snakk om tolv kategorier materiale knyttet til kontraspionasje og opplysninger fra utenlandske etterretningstjenester.

Justisdepartementet sa seg tirsdag villig til å utlevere dokumentene hvis komiteen droppet å håndheve stevningen.

Avtalen ses som en liten nedtrapping i striden mellom nasjonalforsamlingen og president Donald Trumps regjering.

