Italiensk gissel satt fri i Syria

– Vår landsmann Alessandro Sandrini er satt fri etter en samordnet aksjon i utlandet, sa Giuseppe Conte i en uttalelse onsdag kveld.

Mannens far har også oppgitt at sønnen har sluppet fri.

– Min sønn er fri. Han er fortsatt i Syria, men han er i hendene på italiensk militærpoliti. Jeg er mer enn lykkelig. Det er slutten på et mareritt, sier Gianfranco Sandrini til La Republicca.

Allessandro Sandrini ble bortført i oktober 2016 mens han var på ferie i Tyrkia. Saken ble imidlertid først kjent i august i fjor etter at mannens mor brøt tausheten og fortalte om sønnens skjebne. Da hadde hun mottatt flere telefonsamtaler fra sønnen og minst én video som viste ham i en oransje fangedrakt omgitt av væpnede menn.

– Jeg ber dere, hjelp meg, jeg er sliten. De kommer til å drepe meg hvis saken ikke løses snart, sier han i et videoklipp.

Når Sandrini kommer tilbake til hjembyen Brescia, vil han måtte holde seg hjemme ettersom han er siktet i to ulike saker. I den ene anklages han for heleri, mens den andre dreier seg om et innbrudd som ble begått i 2016.

