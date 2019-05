Dramatiske timer for presset May

NTB utenriks

Onsdag var britiske medier fulle av rykter om at May snart kom til å gå av. Men statsministeren har så langt stått imot presset.

I stedet var det De konservatives leder i Underhuset, Andrea Leadsom, som varslet sin avgang i en Twitter-melding. I et brev til May skriver hun at hun ikke lenger har tro på at regjeringens tilnærming til brexit er den riktige.

Hun føyer til at hun har tatt beslutningen med tungt hjerte.

Feberhet stemning

Stemningen i London onsdag ble beskrevet som feberhet idet ryktene om Mays snarlige avgang svirret i Parlamentets korridorer. Flere sentrale regjeringsmedlemmer ba om møter, noe May skal ha avvist.

En britisk regjeringskilde opplyste etter hvert til nyhetsbyrået Reuters at May ikke ville komme med noen uttalelse i løpet av kvelden.

Samtidig ble det klart at konservative medlemmer av Underhuset vil vente med å sette i gang en prosess for å kaste May. I stedet vil de arrangere et møte mellom statsministeren og den konservative parlamentarikeren Graham Brady, den innflytelsesrike 1922-komiteens leder, for å diskutere Mays framtid fredag.

Britiske medier melder at komiteen holdt et møte onsdag kveld. Her skal muligheten for en regelendring som åpner for et nytt, internt mistillitsforslag mot May ha blitt drøftet.

Under press

Stadig flere av Mays partifeller sier at May bør gå av, ifølge BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Blant dem som setter May under press, er innenriksminister Sajid Javid. Han ønsket et møte med statsministeren onsdag, men hun sa nei.

Javid ønsket ifølge BBC at May skulle droppe løftet om at Parlamentet skal få stemme om hvorvidt det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit – såfremt de godtar hennes siste brexitplan. Også utenriksminister Jeremy Hunt ba om et møte med May, men til ingen nytte.

Ifølge parlamentarikeren Tom Tugendhat, en av Mays partifeller, er det kun Mays avgang som kan sikre en ordnet brexit.

– Hun må kunngjøre sin avgang etter torsdagens valg på nytt EU-parlament. Og det konservative partiet må raskt komme seg gjennom prosessen for å få på plass hennes etterfølger, skriver han i et innlegg i Financial Times.

En fjerde avstemning?

Men det er også de som mener at hun bør presse gjennom en avstemning i Parlamentet om den reviderte brexitplanen, en avstemning som er planlagt å finne sted i begynnelsen av juni.

I så fall vil det bli fjerde gang at de folkevalgte stemmer over en brexitplan etter forhandlingene med EU. De tre første gangene har planene blitt nedstemt, noe som har ført til at Storbritannias uttredelse av EU er blitt utsatt.

I forslagene som hun la fram tirsdag, gir hun innrømmelser både til EU-tilhengere og brexit-tilhengere. Men det som gleder den ene siden, vekker harme hos den andre. Ikke minst har forslaget som kan åpne for en ny folkeavstemning, satt sinnene i kok i hennes eget parti. Det er også en viktig grunn til at Andrea Leadsom går av som partiets leder i Underhuset.

– Jeg har alltid holdt fast ved at en ny folkeavstemning vil være farlig splittende, og støtter ikke at regjeringen villig går inn for å legge til rette for en slik innrømmelse, skriver Leadsom i brevet til May.

(©NTB)