Brasils våpenlover blir ikke så liberale likevel

Liberaliseringen har ført til at flere av Brasils innbyggere har kunnet skaffe seg håndvåpen. Endringene som ble lagt fram onsdag, betyr at sivile fortsatt kan eie pistoler og revolvere, men at kun jordeiere skal kunne eie rifler.

Det blir også forbudt for barn under 14 år å praktisere skyting som sport. Dessuten blir flere typer ammunisjon forbudt.

Det var i januar at Brasils nye høyreorienterte president Jair Bolsonaro bestemte at landets innbyggere skulle kunne eie opptil fire håndvåpen hver. Tidligere i mai hevet han også restriksjoner på våpenimport og økte mengden ammunisjon som kunne kjøpes per person.

De nye liberale reglene er blitt kraftig kritisert at guvernører i Brasils delstater, menneskerettsorganisasjoner og i deler av rettsvesenet.

Brasil er ett av verdens mest voldelige land. Over 51.000 personer ble drept i løpet av 2018.

