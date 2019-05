Svensk rettsmøte for Assange 3. juni

NTB utenriks

Assange, som sitter fengslet i Storbritannia, er etterlyst for en voldtekt han angivelig skal ha begått i Sverige i 2010.

Saken ble henlagt i 2017, men nylig ba en av kvinnene som anmeldte Assange, om en gjenopptakelse. I forrige uke ble saken derfor gjenåpnet.

Beslutter tingretten i Uppsala at Assange skal pågripes, vil det bli utstedt en europeisk arrestordre der Assange blir begjært utlevert til Sverige.

Ifølge viseriksadvokat Eva-Marie Persson er målet å få Assange tiltalt for voldtekt av «mindre grov karakter».

Assange sitter nå fengslet i et høysikkerhetsfengsel utenfor London etter å ha blitt dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsvilkårene som gjaldt mens han ble etterforsket for voldtekt og seksuelle overgrep i Sverige.

Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i 2012, der han oppholdt seg inntil Ecuador trakk tilbake hans politiske asyl i april i år.

