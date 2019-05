McGahn trosset Kongressens stevning

NTB utenriks

Demokratene i den amerikanske nasjonalforsamlingen er i gang med en granskning av om president Donald Trump har forsøkt å hindre spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning.

Som ledd i granskningen var McGahn stevnet. Han baserer sin beslutning om ikke å stille på en juridisk vurdering fra Det hvite hus, som har hatt presidentens immunitet og utøvende privilegier som hovedfokus. Trump har i praksis beordret McGahn til ikke å møte.

Saken ses som ledd i en stadig mer tilspisset konflikt mellom Det hvite hus og Kongressen.

– Våre stevninger er ikke valgfrie, sa justiskomiteens leder, demokraten Jerry Nadler, som antydet at saken kan havne i retten.

– Komiteen har ikke noe annet valg enn å tvinge gjennom stevningen av ham.

Republikaneren Doug Collins tok til motmæle mot Nadler, og sa at Mueller ikke hadde funnet bevis for samarbeid mellom Donald Trump og Russland, og at saken burde legges til side. Han kalte høringen for «teater».

Mueller-rapporten konkluderte med at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men fant ikke bevis for at Trump medvirket. Etterforskerne har også undersøkt om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, men Mueller-rapporten konkluderte ikke i dette spørsmålet. Spesialetterforskeren understreker imidlertid at dette ikke innebærer noen frifinnelse av Trump.

McGahn var et av Muellers nøkkelvitner, og vitnet i mer enn 30 timer om hva som skjedde i Det hvite hus i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Noen demokrater går inn for å stille Trump for riksrett, men mange er også bekymret for at det kan skade oppslutningen om partiet.

Justiskomiteen har fra før vedtatt en uttalelse der justisminister William Barr blir kjent skyldig i å ha utvist ringeakt for de folkevalgte ved ikke å gi dem den fulle Mueller-rapporten, bare en redigert versjon. En tilsvarende erklæring kan bli vedtatt om McGahn.

