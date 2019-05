Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter

NTB utenriks

Årsaken til havnivåstigningen er den globale oppvarmingen. Vannet utvider seg og enorme mengder is smelter når temperaturen stiger.

Men det er svært vanskelig å vite hvor mye havet kommer til å stige. Tidligere har FNs klimapanel anslått at havoverflaten i verste fall vil løfte seg i underkant av 1 meter innen 2100 hvis klimautslippene fortsetter å øke.

En fersk studie tyder på at dette anslaget er altfor forsiktig og at stigningen kan bli på over 2 meter.

Forskerne bak studien har undersøkt hva som kan skje hvis CO2-utslippene fortsetter å vokse og vi får en global oppvarming på hele 5 grader.

Da vil havet sannsynligvis stige over en halv meter. Og det er en liten, men betydelig 5 prosents risiko for at økningen kan bli på over 2 meter.

I så fall vil store bebodde områder og jordbruksland bli oversvømt blant annet i Bangladesh og Egypt, skriver BBC. Storbyer som London, New York og Singapore vil bli truet.

200 millioner mennesker kan bli tvunget til å finne seg nye steder å bo.

Den nye studien er delvis basert på ekspertvurderinger og publisert i det amerikanske forskningstidsskriftet PNAS. Forskerne mener scenarioet med 2 meters havnivåstigning må tas i betraktning i langsiktig samfunnsplanlegging.

