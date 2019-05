FPÖ vil stemme for mistillitsforslag mot Kurz

NTB utenriks

FPÖ har sittet i regjering med det konservative partiet ÖVP siden høsten 2017, men trakk seg etter at Kurz mandag sparket innenriksminister Herbert Kickl.

Partiet, som hadde både forsvarsministeren, utenriksministeren, sosialministeren og transportministeren i regjeringen, opplyser nå at de vil stemme for opposisjonens varslede mistillitsforslag mot Kurz. Det opplyser Kickl til den østerrikske nettavisen Oe24.

Presidenten i Østerrikes nasjonalforsamling, Wolfgang Sobotka, opplyser til AFP at det vil bli stemt over mistillitsforslaget mandag 27. mai.

– Det vil være naivt av Kurz å tro at FPÖ fortsatt har tillit til ham, når han ikke har tillit til oss. Den som ikke viser tillit, får heller ikke tillit. Den som mistror andre, blir selv mistrodd, sier Kickl.

– Kurz har manøvrert seg selv inn i en blindgate, hevder han.

Korrupsjon

Konflikten mellom det sterkt høyrepopulistiske FPÖ og mer konservative ÖVP har gradvis tilspisset seg.

Striden toppet seg da de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung i forrige uke publiserte en video der FPÖs daværende leder Heinz -Christian Strache tilbyr en russisk kvinne, som hevdet å være niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i Østerrike i bytte mot valgkampstøtte.

Strache måtte gå av som partileder og visestatsminister, og mandag sparket Kurz innenriksminister Herbert Kickl. Han var generalsekretær i FPÖ da Strache var leder. FPÖs øvrige statsråder trakk seg deretter i protest.

Nyvalg

Kurz vil erstatte de avgåtte statsrådene med teknokrater og høytstående tjenestemenn, og han har varslet nyvalg i september.

Om han blir sittende så lenge, er et åpent spørsmål. Med støtte fra FPÖ tyder alt på at opposisjonen vil få flertall for sitt mistillitsforslag.

Europas yngste regjeringssjef, som er 32 år gammel, må dermed rydde kontoret.

