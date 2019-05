British Steel søker statlig hjelp for å unngå konkurs

NTB utenriks

Den britiske regjeringen lovet tirsdag at alle steiner skal snus for å hjelpe det som er landets nest største stålprodusent.

– Vi har pågående diskusjoner med selskapet, sa statssekretæren Andrew Stephenson til representantene i Underhuset.

Men han avviste opposisjonens krav om at selskapet må nasjonaliseres.

Ifølge BBC forsøker British Steel å sikre seg 75 millioner pund (837 millioner kroner) i krisehjelp for å sikre at selskapet greier å takle det som omtales som «brexit-relaterte saker».

Sky News melder at selskapet har redusert anmodningen til 30 millioner pund.

Hvis ingen avtale kommer på plass, er både British Steel og selskapets låntakere forberedt på at selskapet blir satt under administrasjon av konsulentselskapet Ernst & Young allerede onsdag.

Det kan føre til at over 4.000 arbeidsplasser går tapt ved selskapets anlegg i Scunthorpe øst i England, mens ytterligere 20.000 jobber står i faresonen hos selskapets underleverandører.

British Steel er eid av investeringsselskapet Greybull. Tidligere i mai greide det å sikre et statlig lån på 120 millioner pund for å dekke kostnadene til EUs system for klimakvoter.

