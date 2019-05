Ordkrigen mellom USA og Iran fortsetter

NTB utenriks

– President Donald Trump håper å oppnå det Aleksander den store, Djengis Khan og andre aggressorer ikke maktet, skriver Zarif på Twitter.

– Iranerne har stått oppreist i årtusener, mens aggressorene har kommet og gått. Økonomisk terrorisme og folkemord-trusler kommer ikke til å gjøre slutt på Iran. fortsetter den iranske utenriksministeren.

– Ikke true en iraner, forsøk med respekt – det virker, skriver Zarif.

– Slutten på Iran

Søndag truet Trump med å utradere Iran, dersom landet angriper amerikanske interesser.

«Hvis Iran vil slåss, vil det være den offisielle slutten på Iran. Aldri true USA igjen», skrev den amerikanske presidenten på Twitter.

I et intervju med sin favorittkanal Fox News fulgte Trump opp og gjentok at USA aldri vil tillate at Iran får atomvåpen.

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som med Iran, kan du ikke la dem ha atomvåpen, du kan ikke la det skje, sa han.

Trakk seg fra avtale

Iran inngikk 2015 en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, der landet i bytte mot sanksjonslette forplikter seg til ikke å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) overvåker de iranske anleggene og har slått fast at landet har etterlevd sin del av avtalen.

Trump er uenig, trakk i mai i fjor USA fra avtalen og har siden skjerpet de amerikanske sanksjonene mot lran.

De øvrige signaturlandene har slått ring om atomavtalen, men Iran varslet nylig at landet som et svar på USAs sanksjoner ville trekke seg fra deler av avtalen.

Liten støtte

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har i flere tiår tatt til orde for å angripe Iran militært, blant annet i et innlegg i The New York Times i 2015 under tittelen «Bomb Iran».

Med unntak av Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Israel er det imidlertid få land som deler USAs syn på Iran som en økende trussel mot verdensfreden.

Russlands president Vladimir Putin og Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt har begge advart amerikanerne mot å trappe opp konflikten ytterligere.

