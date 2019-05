Høyrenasjonalistiske FPÖ forlater Østerrikes regjering

NTB utenriks

En talsmann for Frihetspartiet (FPÖ) sa mandag kveld at ministrene vil gjøre alvor av trusselen om å gå av, ifølge nyhetsbyrået APA.

Kunngjøringen kom bare minutter etter at statsminister Sebastian Kurz ga beskjed om at han ville sparke Kickl som innenriksminister.

Det gjør han for å skape troverdighet rundt granskningen av en korrupsjonsskandale som involverer Kickls partifelle og tidligere visestatsminister Heinz-Christian Strache.

– Det er helt åpenbart at Herbert Kickl ikke kan granske seg selv, sier Kurz til avisen Kurier.

Saken som skal granskes, er knyttet til forhold som skjedde i 2017 mens Kickl var generalsekretær og Strache partileder i FPÖ.

Avslørende video

Skandalen har allerede kostet Strache posten som visestatsminister og som FPÖs partileder.

Avgangen ble kunngjort lørdag etter at tyske medier hadde publisert en video som viser hvordan Strache tilbyr en russisk kvinne, som hevdet at hun var niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte. Opptaket er gjort i en villa på den spanske ferieøya Ibiza.

Samme dag som Strache gikk av, varslet Kurz nyvalg, som ifølge Østerrikes president trolig kan holdes i september.

I mellomtiden ønsker Kurz å erstatte FPÖ-ministrene med teknokrater og høytstående tjenestemenn. Men det er usikkert om en slik regjering vil overleve et mistillitsforslag som opposisjonen har varslet i neste uke.

Forbilde for høyrepopulister

Koalisjonsregjeringen i Østerrike ble dannet etter at Kurz' konservative parti ÖVP vant valget høsten 2017 og Kurz inngikk en avtale med FPÖ. Han var da 31 år gammel og ble Europas yngste regjeringssjef.

Regjeringen er blitt trukket fram som et forbilde av europeiske høyrepopulister, ikke minst fordi valgkampen i stor grad var preget av innvandringsmotstand og islamkritikk. Nå ryker den kort tid før valget på nytt EU-parlament, der høyrepopulistene håper på stor framgang.

FPÖs nyutnevnte leder, Norbert Hofer, er blant dem som forlater regjeringen.

– Jeg er lei meg for at et så storartet regjeringsprosjekt så raskt er over. Jeg mener at denne regjeringen var svært populær, sier den avtroppende transportministeren, som får følge av både forsvarsministeren, utenriksministeren og sosialministeren.

Flere skandaler

Korrupsjonsanklagene mot Strache er den siste av en rekke skandaler knyttet til FPÖ. I fjor var også Kickl involvert i en av dem da han ga ordre om politiraid mot landets egen sikkerhetstjeneste BVT.

Et stort antall dokumenter ble beslaglagt, noe som skapte frykt i andre partier for at de ville bli lekket til russiske myndigheter. Fra før av var det kjent at FPÖ har et samarbeid med Forente Russland – partiet som står nærmest Russlands president Vladimir Putin.

Vantro i EU

EU reagerer sterkt på avsløringen i Østerrike.

– Vi ser med vantro på at lederen av et politisk parti på denne måten forhandler om tilgang til medier og institusjoner, i bytte mot pengebidrag fra utenforstående som helt åpenbart ikke har Europas beste i tankene, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Kvinnen som tilbød Strache støtte, utga seg for å være niesen til en styrtrik russisk oligark. Russiske myndigheter nekter ethvert kjennskap til henne.

– Jeg vet ikke hvem denne kvinnen er, om hun er russisk eller ikke, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til TASS.

– Dette har verken noe med Russland, den russiske presidenten eller den russiske regjeringen å gjøre, sier han.

