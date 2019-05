Google presses til å kutte kontakten med kinesiske Huawei

NTB utenriks

Midt under den økende handelskrigen mellom USA og Kina har president Donald Trump nedlagt forbud for amerikanske selskaper mot å drive handel med telekomselskaper som administrasjonen oppfatter som en trussel.

Tiltaket rammer særlig den kinesiske telegiganten Huawei som står på svartelisten til handelsdepartementet over selskaper som bare kan få handle med amerikanske partnere hvis de blir klarert og får grønt lys. Forbudet retter seg spesielt mot teknologideling.

Gir etter

– Vi retter oss etter dette pålegget og er i ferd med å gå gjennom konsekvensene, sier en talsperson for Google til AFP.

Google og Huawei har lenge hatt et tett samarbeid, noe som er blitt understreket under flere mobillanseringer de siste årene. Nå har forholdet tatt en brå slutt, og det er tragiske nyheter for alle med Huawei-telefoner, skriver Dagbladets Dinside.

Google vil i siste instans stanse all forretningsvirksomhet med Huawei som omfatter overføring av maskinvare, programvare og tekniske tjenester.

Ifølge Reuters har Google blokkert sine tjenester for Huawei og fjernet selskapets Android-lisens. I praksis vil det bety at kommende Huawei-modeller blir levert uten tilgang til Googles tjenester som Gmail, YouTube, Google Maps og andre.

Blir ikke oppdatert

Allerede eksisterende telefoner vil ikke miste appene de har i dag, men blir avskåret fra framtidige oppdateringer, skriver Dinside.

Ledelsen i Huawei har ikke kommentert den siste utviklingen i forholdet til Google. Nyheten kommer neppe overraskende etter den siste tidens turbulens omkring spionasjoanklager og bygging av neste generasjon internett, det såkalte 5G-nettet.

USA og flere andre land vil ikke slippe til Huawei av frykt for at fortrolige og følsomme opplysninger blir lekket til kinesiske etterretningsorganisasjoner. Huawei meldte for et års tid siden at selskapet vurderer å bygge sitt eget operativsystem, dersom Android skulle falle bort. Det er ikke kjent hvor langt dette arbeidet er kommet.



