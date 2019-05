Danmark vurderer å utplassere jagerfly på Grønland

NTB utenriks

I løpet av kort tid vil Grønland være innenfor rekkevidden av russiske jagerfly når russerne etablerer baser øst for Svalbard. med tankfly for lufttanking. I dag har ikke Danmark noen beredskap for å avvise russiske fly på Grønland.

– Vi kan ikke tolerere krenkelser av det danske territories luftrom. Vi er nødt til å hevde vår suverenitet, sier Claus Hjort Frederiksen til avisa Berlingske Tidende.

Frederiksen sier at Danmark ikke kan tolerere krenkelser av luftrommet over Grønland, på samme måte som de heller ikke tolererer det over Danmark eller i Østersjøen.

Et etablering av jagerfly på Grønland vil, ifølge avisen, koste Danmark dyrt. Danske F-16-fly har siden 2013 vært på vingene 184 ganger for avskjære russiske fly som har vært på vei mot dansk luftrom.

