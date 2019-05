Norge og KEiiNO videre til Eurovision-finalen

NTB utenriks

Finalen arrangeres i Tel Aviv i Israel lørdag. Også våre naboer Sverige og Danmark er med videre.

KEiiNO stiller med låten «Spirit in the Sky» og var blant 18 land i semifinalen torsdag som kjempet om å bli blant de 10 finalenasjonene.

Under pressekonferansen takket Tom Hugo Hermansen fansen og pressen.

– Ved hjelp av dere har vi faktisk oppnådd noe. Vi er i finalen, sa han.

Deler de samme verdiene

Bandet fikk spørsmål om hvordan de klarer å holde et så godt samhold.

– Vi deler de samme verdiene, og helt siden vi møttes har vi vært ærlige med hverandre, sier Alexandra Rotan.

Under pressekonferansen ble det klart at KEiiNO skal framføre sin låt i andre halvdel av finalen. Den eksakte rekkefølgen blir bestemt av ledelsen for konkurransen senere natt til fredag.

Sang feil

Ifølge VG sang Tom Hugo Hermansen samme linje to ganger i et av refrengene. Han sang «I hear you calling me at night» to ganger på rad, der det skal være «I hear you calling me at night» og «I see a spirit in the sky».

– Ja, det stemmer. Vi må ha noe vi kan forbedre til finalen, sier Hermansen til avisa via pressekontakten.

Feil eller ei, etter Norges framføring har vi gått fra en 15. plass til 11. plass på bookmakernes lister, ifølge den samlede oversikten fra Eurovisionworld.

I tillegg til Norge, Sverige og Danmark er følgende land med videre til finalen: Nord-Makedonia, Nederland, Albania, Russland, Aserbajdsjan, Sveits og Malta. Landene som røk ut var Armenia, Irland, Moldova, Latvia, Romania, Østerrike, Kroatia og Litauen.

26 land i finalen

I finalen skal 26 land delta i konkurransen, hvor seks land er direktekvalifisert. Det er vertslandet Israel og «de fem store», som Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland.

I både semifinalene og finalen gir deltakerlandene to sett med 1-8, 10 og 12 poeng, med ett sett ut fra seernes telefonstemmer og ett sett fra en nasjonal fagjury.