Mange politifolk drept i NATO-angrep i Afghanistan

Ifølge lederen for provinsrådet i Helmand, Mohammad Karim Atal, ble 17 politifolk drept og 14 såret i et flyangrep mot hovedveien mellom Helmand og Kandahar.

Det afghanske innenriksdepartementet opplyser til Voice of America at NATO-styrkene i landet gjennomførte flyangrepet på forespørsel fra afghanske styrker.

En talsmann for USAs styrker i Afghanistan, oberst Dave Butler, bekrefter at det var amerikanske fly som sto bak angrepet.

Ifølge Butler fant feilbombingen sted etter at afghanske sikkerhetsstyrker hadde tilkalt luftstøtte etter å ha havnet i kamp med opprørere i Lashkar Gah-området sør i Helmand torsdag kveld.

Beklager

– De afghanske styrkene bekreftet at det ikke var vennligsinnede styrker i området. Det var det uheldigvis, og både afghanske styrker og Taliban-opprørere ble drept i angrepet, sier Butler.

– Vi beklager dette tragiske tapet av våre partneres liv og forsøker å bli bedre i hvert eneste oppdrag og hver eneste dag, legger han til.

NATO-operasjon

En talsmann for det afghanske forsvarsdepartementet, Qais Mangal, opplyser at det pågikk en NATO-operasjon i området, men uten å gi detaljer.

Verken ledelsen for NATOs operasjon Resolute Support i Afghanistan eller forsvarsalliansens øverste ledelse i Belgia har kommentert hendelsen i Helmand-provinsen.

NATO innstilte på papiret sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 7.500 soldater i landet for å støtte afghanske sikkerhetsstyrker. Norge bidrar med rundt 60 spesialsoldater i operasjonen.

Store sivile tap

Ifølge Pentagon slapp amerikanske fly i fjor 7.262 bomber over antatte opprørsmål i Afghanistan. Flyangrepene kostet ifølge FN over 1.000 sivile liv, og dette var flere enn på ti år. I årets tre første måneder ble over 300 sivile afghanere drept i flyangrep.

Afghanske og internasjonale styrker dreper nå flere sivile enn Taliban og andre opprørsgrupper i Afghanistan, slo FN fast i en rapport i forrige måned.

En rekke afghanske politifolk og soldater er også drept i feilbombing de siste årene, blant annet i Helmand-provinsen der 17 politifolk ble drept i et slikt angrep i 2017.

