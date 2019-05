KEiiNO videre til Eurovision-finalen: – Første delmål er nådd

NTB utenriks

Finalen arrangeres i Tel Aviv i Israel lørdag. Også våre naboer Sverige og Danmark er med videre.

KEiiNO stiller med låten «Spirit in the Sky» og var blant 18 land i semifinalen torsdag som kjempet om å bli blant de 10 finalenasjonene.

Måtte vente på opplesning

Etter avansementet og den felles pressekonferansen møtte gruppa norsk presse.

– Dette er helt fantastisk. Dette er noe vi har …, begynner Tom Hugo.

– … jobbet lenge for, fullfører Fred Buljo.

– Første delmål er nådd, iallfall, slår Alexandra Rotan fast.

Norge ble først lest opp som land nummer åtte av dem som gikk videre.

– Vi hadde ventet at vi skulle være siste land ut. Så da vi kom som nummer åtte, var vi veldig glade, for da slapp vi å vente lenger, sier Tom Hugo.

Sang feil

Under framføringen i semifinalen blandet han teksten på de ulike versene, noe VG var først til å bemerke.

– Jeg vet jo at jeg er dårlig til å huske tekst, men jeg burde huske teksten på den låten som jeg har sunget tusen ganger. Jeg er god til fake, så jeg tror at mange som ikke hadde hørt «Spirit in the Sky» før, ikke fikk med seg at jeg sang den første på andrerefrenget på førsterefrenget også, forklarer Tom Hugo.

– Jeg begynte å smile litt, faktisk. Og jeg tenkte at jeg fikk fullføre riktig. Du sang feil veldig bra, kommenterer Alexandra Rotan.

Etter et par timers søvn venter 17. mai-frokost hos den norske ambassadøren fredag morgen. Så går det slag i slag med prøver i arenaen i forkant av lørdagens finale.

Andre halvdel

Da fordelingen i finalen ble avgjort på pressekonferansen etter semifinalen, trakk KEiiNO andre halvdel. Det mener de er bra.

– Jeg tror man trenger å være varmet opp for låten vår. Så det å komme etter pausen når folk har fått fylt opp glassene sine og spist litt mer popkorn, tror jeg er veldig bra, sier Alexandra Rotan.

Den eksakte rekkefølgen blir bestemt av ledelsen for konkurransen senere natt til fredag.

Oppover på listene

Etter Norges framføring har vi gått fra en 15. plass til 11. plass på bookmakernes lister, ifølge den samlede oversikten fra Eurovisionworld.

I tillegg til Norge, Sverige og Danmark gikk følgende land torsdag videre til finalen: Nord-Makedonia, Nederland, Albania, Russland, Aserbajdsjan, Sveits og Malta.

Landene som røk ut, var Armenia, Irland, Moldova, Latvia, Romania, Østerrike, Kroatia og Litauen.

26 land i finalen

I finalen skal 26 land delta i konkurransen, hvor seks land er direktekvalifisert. Det er vertslandet Israel og «de fem store», som er Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland.

I både semifinalene og finalen gir deltakerlandene to sett med 1-8, 10 og 12 poeng, med ett sett ut fra seernes telefonstemmer og ett sett fra en nasjonal fagjury.