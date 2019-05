KEiiNO på 17. mai-feiring hos ambassadøren i Tel Aviv

NTB utenriks

Bandet, NRKs delegasjon og norske journalister markerte nasjonaldagen med frokost i ambassadørens residens i Tel Aviv fredag morgen.

– I år har dere satt Norge og våre særpreg som sammensatt nasjon på en flott måte i på kartet i Israel. Dere har satt et tydelig samisk preg på Grand Prix og hele Tel Aviv, og det har blitt lagt merke til, sa ambassadør Jon Hanssen-Bauer.

– Vi forteller Israel at Norge er etablert som stat på territoriet for to folk, det samiske og det norske. Slik hans majestet kongen sa det i 1997. Vi forteller både hvordan den norske majoriteten undertrykket, utnyttet og tvangsassimilerte den samiske nasjonen – og hvordan Norge har bedt om unnskyldning og nå anerkjenner og er stolt over det samiske folk, fortsatte han.

Demokratiers kvalitet måles etter hvordan etter hvordan minoritetene behandles, mener ambassadøren.

– Her kan Norge vise til erfaringer som er relevante i denne regionen, sa Hanssen-Bauer.

