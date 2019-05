Europarådet kan gi grønt lys for Russlands stemmerett

NTB utenriks

Europarådet suspenderte Russlands stemmerett etter at landet annekterte Krim-halvøya i 2014. I protest mot å bli fratatt stemmeretten, stanset Russland innbetalingen av medlemsavgiften til Europarådet.

Fredag møtes ministerkomiteen i Europarådet i Helsingfors, der utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er blant over 30 utenriksministre som deltar.

Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin avlyste torsdag uventet sin deltakelse, noe som ses på som et tegn på at Ukraina venter at Russland blir tatt inn i varmen i Europarådet igjen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er ventet å være til stede under fredagens møte, som markerer 70-årsjubileet for Europarådet. Møtet blir sett på som et skjebnemøte for Russlands del.

– Ministermøtet i Helsingfors har avgjørende betydning for Europarådets skjebne, het det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Tidligere denne uken uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron at det vil være «viktig å finne en løsning som vil gjøre Russland i stand til å forbli del av Europarådet, med alle rettighetene og forpliktelsene det innebærer».

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har omtalt situasjonen som «ruxit» – russisk exit – og like alvorlig som brexit.

Europarådets hovedformål er å forsvare menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og prinsippet om rettsstaten.

