Brexit-samtalene mellom May og Corbyn er brutt sammen

Samtalene har «gått så langt som de kan», uttalte Labour-leder Jeremy Corbyn fredag da sammenbruddet var et faktum.

De to partene har i seks uker forhandlet for å se om de kunne oppnå enighet rundt betingelsene for Storbritannias uttreden fra EU. Formålet har vært å finne en løsning som kan samle støtte i Underhuset, etter at de folkevalgte tre ganger har stemt ned statsminister Theresa Mays brexitavtale.

– Det har vært mulig å inngå kompromiss på noen områder, men vi har vært ute av stand til å tette det viktige gapet mellom oss, skrev Corbyn i et åpent brev til May fredag.

– Den økende svakheten og ustabiliteten i din regjering innebærer at det ikke er rom for tillit som kan sikre det som vi måtte bli enige oss imellom, skrev han.

De konservative og Labour har ulike syn på hvor tette økonomiske bånd Storbritannia skal ha til EU etter at landet forlater Unionen.

Torsdag gikk May med på å fastslå en tidsplan for å gå av som statsminister etter at Parlamentet neste måned stemmer over hennes brexitavtale på nytt.

Storbritannia skulle ha forlatt EU 29. mars, men datoen er utsatt til 31. oktober som følge av den uløste situasjonen.

