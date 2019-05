Tidligere ETA-leder pågrepet etter 16 år på rømmen

NTB utenriks

Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, bedre kjent som Josu Ternera, var i sin tid politisk sjef for ETA. Han ble pågrepet torsdag morgen i Sallanches i de franske alpene, opplyser det spanske innenriksdepartementet.

ETA drepte over 800 mennesker i løpet av en over 40 år lang blodig kamp for en uavhengig baskisk stat.

Spanske myndigheter har jaktet på Ternera siden 2002, og knytter ham til et angrep mot politikaserner i den nordlige byen Zaragoza i 1987. Elleve ble drept, blant dem flere barn.

Ternera hadde stor innflytelse i ETA og spilte inn den «endelige deklarasjonen» der gruppen kunngjorde sin oppløsning i mai i fjor. Det antas at han er alvorlig syk.

