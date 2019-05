New York-ordfører vil utfordre Trump i 2020

NTB utenriks

De Blasio kunngjorde sitt kandidatur i en kampanjevideo tidlig tirsdag morgen lokal tid.

Han tegner seg på en allerede lang liste over kandidater i det demokratiske partiet som vil utfordre president Donald Trump i presidentvalget i 2020.

Men det kan bli vanskelig for de Blasio, som selv er på venstresiden, å skille seg ut i et felt som allerede er fullt av kandidater som ligger til venstre i partiet, ikke minst Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Han vil også oppleve skepsis på hjemmebane. Selv om han er populær i New York viser en måling som nylig er gjort at 76 prosent av newyorkerne mener at han ikke bør stille som presidentkandidat.

Kamp mot ulikhet

Slike målinger avviser 58 år gamle de Blasio. Han tror at hans budskap om å bekjempe økonomisk ulikhet vil vekke gjenklang blant vanlige amerikanere.

– Det er massevis av penger i verden. Det er massevis av penger i dette landet. Problemet er at de er i feil hender, sier han i begynnelsen av presentasjonsvideoen.

De Blasio kan blant annet vise til at han har sørget for en kraftig utvidelse av tilgangen til barnehage og at han har begrenset politimetoder som regnes for å være diskriminerende. Samtidig er voldelig kriminalitet kraftig redusert i New York.

Liten entusiasme

Men han har også opparbeidet seg et rykte som en som lett tråkker i baret, og hans første møter med velgere i delstater som er tidlig ute i primærvalgkampen, er ikke møtt med særlig entusiasme. På ett møte i New Hampshire var det bare seks tilhørere.

Til sammen 24 demokrater meldt seg på som kandidater til presidentvalget neste år. Den siste var guvernøren i Montana, Steve Bullock.

Selv om han ikke skulle lykkes i å bli Demokratenes presidentkandidat, kan forsøket bli belønnet med en stilling i administrasjonen til en eventuell demokratisk president. Han er gjenvalgt én gang som borgermester i New York og har ikke adgang til å stille igjen.

