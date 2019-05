Løkke åpner for regjeringssamarbeid med sosialdemokratene

NTB utenriks

I en ny bok gjør Løkke det klart at han er åpen for regjeringssamarbeid mellom Socialdemokratiet og hans eget parti Venstre hvis de borgerlige mister flertallet i valget den 5. juni.

– Det er naturligvis noen dilemmaer i dette, men samtidig er det for meg ingen tvil om at det er et riktig forslag. Mye politikk lages allerede inne på midten, sier han.

Løkke er også åpen for at noen andre enn ham selv kan lede den nye regjeringen.

– Jeg syns jeg har mye å tilby, men min person skal ikke stå i veien for den beste løsningen for Danmark, sier han.

Vil holde ytre høyre i sjakk

Det er i samtaleboka «Befrielsens øjeblik» av forfatter Kirsten Jacobsen den danske statsministeren kommer med utspillet.

På en pressekonferanse torsdag forklarte Løkke at en blokkoverskridende sentrumsregjering etter tysk modell kan være et middel for å holde ytterfløyene i dansk politikk i sjakk.

– Jeg er dypt, dypt bekymret over hvordan det parlamentariske bildet kan se ut etter valget, sa han.

– Hvis jeg kun kan bli statsminister med støtte fra ytterste høyre fløy, vil jeg heller søke muligheten for en bred regjering over midten, sa han.

Liberalt førstevalg

Løkke la til at Venstres ønskescenario fortsatt er at dagens regjering skal fortsette.

– Jeg går til valg på et borgerlig liberalt flertall, og jeg tror Danmark vil ha det best med en borgerlig-liberal regjering etter valget, sa Løkke.

Hans optimistiske spådom er at Venstre vil gå «massivt fram» på valgdagen. Men det Løkke frykter, er at det skal oppstå en situasjon der han blir avhengig av støtte fra ytre høyre – og da spesielt det nye partiet Stram Kurs – for å kunne fortsette.

– Den prisen er jeg ikke til å betale for å kunne fortsette som statsminister.

«Mangler troverdighet»

Noa Redington, som er politisk kommentator og har vært rådgiver for den tidligere sosialdemokratiske statsministeren Helle Thorning-Schmidt, mener Løkkes budskap «mangler troverdighet».

– Alle kan se at blå blokk har brutt sammen, og at rød blokk står sterkt, påpeker Redington.

– Hans mulighet til å bli statsminister er så liten at det eneste han kan prøve, er å tilby uavgjort helt i sluttspurten, sier han.

Socialdemokratiet, som har Mette Fredriksen som statsministerkandidat, har for sin del gått på valg på å danne en ettpartiregjering som skal kunne samarbeide bredt med andre partier.

Rød ledelse

På gallupen har rød blokk et flertall på 54,8 prosent, ifølge Ritzau Indeks, som viser et vektet gjennomsnitt av danske meningsmålinger.

Blå blokk ligger til sammenligning an til å få 42,6 prosent av stemmene, og Socialdemokratiet ligger 10 prosentpoeng foran Løkkes parti Venstre.

