Svakeste resultat for Nissan på ti år

Den japanske bilprodusenten la tirsdag fram tallene for regnskapsåret 2018/2019, som ble avsluttet i mars. Der kommer det fram at resultatet før skatt var på 319 milliarder yen (25,4 milliarder kroner) – ned fra 746,9 milliarder yen året før.

Dette er det laveste overskuddet siden regnskapsåret 2009/2010, da selskapet slet i kjølvannet av den globale finanskrisen, og en nedgang på 57 prosent sammenlignet med forrige regnskapsår.

Resultatet kommer i takt med at bilprodusenten jobber med å stable sitt rykte på beina igjen etter at Nissans tidligere toppsjef Carlos Ghosn ble tvunget til å trekke seg da han i fjor ble pågrepet i Tokyo og siktet for økonomisk kriminalitet.

Nissan anslår at overskuddet kommende regnskapsår vil fortsette å falle, ned til 170 milliliter yen (1,5 milliarder dollar). Dette henger sammen med restrukturering og produktutviklingskostnader, i tillegg til valuta-baserte tap og økte materiellkostnader.

Ghosn ledet Nissan i to tiår, men ble pågrepet i november i fjor og siktet for å ha forfalsket finansdokumenter gjennom å underrapportere pensjonen sin, samt for tillitsbrudd gjennom tvilsomme utbetalinger. Han hevder sin uskyld og sier pensjonen aldri var fastsatt og at utbetalingene var lovlige.

