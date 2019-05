Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren

NTB utenriks

Det er forskere ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, som har registrert målingen, som viser 415,26 deler per million (ppm). Dette er det høyeste nivået registrert ved observatoriet siden målingene begynte mot slutten av 1950-tallet.

Innholdet av karbondioksid i atmosfæren er nå like høyt som for over tre millioner år siden – den gang deler av Antarktis hadde skog, og mange av dagens tett befolkede områder lå under vann.

Målingene er gjort etter Keeling-kurven, oppkalt etter initiativtakeren Charles David Keeling, fra 1950-tallet. Denne sees nå som en del av grunnlaget for moderne klimaforskning.

Forskerne er enige om at det er menneskelig bruk av fossile brensler som ligger bak det høye nivået.

– Dette viser at vi på ingen måte er der vi skal være med å beskytte klimaet. Tallene fortsetter å stige og blir høyere år etter år, sier professor Wolfgang Lucht ved Postdam Instituttet for klimaforskning (PIK)

– Tallene må stabilisere seg, legger han til.

Karbondioksid bidrar til å varme opp atmosfæren, og det er ikke forventet noen temperaturnedgang i 2019, da det ser ut til å bli et El Niño-år. Dette fenomenet innebærer varmere havstrømmer, som igjen fører til varmere temperaturer.

– Vi ser trolig effekten av milde El Niño-forhold, i tillegg til det fortsatte bruket av fossile brensler, sier Ralph Keeling, sønn av Charles David Keeling, og ledende CO2-forsker ved Scripps-institusjonen i San Diego, California.

(©NTB)