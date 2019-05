Fem drept i sammenstøt i Sudan

NTB utenriks

De fem ble drept i skyting under en utgangspunktet rolig demonstrasjon i hovedstaden, kort tid etter nyheten om at Sudans avsatte president Omar al-Bashir ble siktet i forbindelse med drap på demonstranter. Bashir anklages både for å ha oppmuntret til drap og for å ha vært involvert da landets sikkerhetsstyrker gikk løs på demonstranter som krevde regimets avgang.

Samtidig med at drapssiktelsen mot Bashir ble kjent, opplyste protestbevegelsen at de har inngått en avtale med landets militærjunta om strukturen for et nytt sivilt styre. Rådet skal omfatte både sivile og representanter fra hæren, ifølge en talsmann.

Skyting

Utenfor et militærområde i Khartoum satt deltok demonstranter fra protestbevegelsen i en såkalt sitt-ned-aksjon.

– Noen uidentifiserte personer som ønsket å ødelegge forhandlingene mellom de to partene forsøkte å ta seg inn til aksjonen … og skudd ble avfyrt og førte til drapet på en major i militærpolitiet, heter det i en uttalelse fra militærledelsen i Sudan.

Ytterligere tre soldater ble såret, i tillegg til flere sivile og demonstranter.

Leger tilknyttet protestbevegelsen sier senere mandag kveld at også fire demonstrant skal ha blitt drept i skyting i Khartoum, minst én av dem under aksjonen ved militærområdet. Ifølge protestbevegelsen var det militæret som åpnet ild, for å splitte opp demonstrantene som deltok i aksjonen og for å «forstyrre gjennombruddet i forhandlingene». Protestbevegelsen legger skylden på de tidligere makthaverne i landet.

Fortsetter tirsdag

Begge parter bekrefter overfor AFP at en avtale er inngått og at forhandlingene fortsette tirsdag.

– På dagens møte ble vi enige om myndighetenes struktur og maktfordeling, sier talsperson for protestbevegelsen Taha Osman.

Makten skal fordeles på tre nivåer: et øverste råd, utøvende makt – regjeringen – og et lovgivende organ. Tirsdag skal partene diskutere overgangsperioden og sammensetningen i de ulike maktorganene.

Militærjuntaen bekrefter at en avtale er inngått.

– Vi er enige om å sette sammen overgangsmyndigheter på alle tre nivåer, det høyeste, det utøvende og det lovgivende, sier talsperson generalløytnant Shamseddine Kabbashi.

Militæret ønsker en overgangsperiode på to år, mens protestbevegelsen vil ha fire år.

Veien fram

Veien mot nytt styre startet for alvor da demonstrasjonene mot Bashir startet på tampen av fjoråret. Protestbevegelsen vokste gjennom vinteren, og 11. april fikk de innfridd kravet om Bashirs avgang da forsvarsledelsen avsatte og pågrep ham.

Men demonstrantene ga seg ikke med det og har opprettholdt presset på den nye militærjuntaen med krav om å gjeninnføre et sivilt demokratisk styre. Demonstrantene mener overgangsregimet bare er en fortsettelse av Bashirs gamle regime.

Mandag ble det gjennombrudd i forhandlingene og fengsling av Bashir.

Den avsatte presidenten anklages både for å ha oppmuntret til drap og for å ha vært involvert da landets sikkerhetsstyrker gikk løs på demonstranter som krevde regimets avgang.

Etterlyst

Ifølge menneskerettsaktivister ble rundt 100 demonstranter drept i løpet av de fire månedene med protester som ledet til militærkuppet der Bashir ble avsatt.

75 år gamle Omar al-Bashir, som selv grep makten i et militærkupp i 1989, ble i 2009 tiltalt for krigsforbrytelser og folkemord i Darfur-regionen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Han har vært etterlyst internasjonalt siden.

Sudans kuppmakere har opplyst at de ikke akter å utlevere ham til Haag-domstolen og sier at det vil være opp til en framtidig sivil regjering å avgjøre om han skal utleveres.

