Nye brexitsamtaler i London

Samtalene har nå pågått i nesten seks uker, og i britisk presse rapporteres det om utbredt pessimisme. Men utenriksminister Jeremy Hunt nekter å gi opp og sier denne ukas samtaler kan bli avgjørende.

– Vi har hatt veldig detaljerte diskusjoner. Folk har vært pessimistiske helt fra starten av og tvilt på om disse samtalene kan føre fram, men samtalene har faktisk fortsatt likevel. Så vi må vente og se hva som skjer denne uka, sier han.

Et kjernespørsmål i samtalene har vært Labours krav om en tollunion med EU, noe toryene har svært vanskelig for å gå med på ettersom en tollunion sterkt vil begrense Storbritannias evne til å føre en uavhengig handelspolitikk etter brexit.

Samtidig vokser kravene i Labour om at det må holdes en ny folkeavstemning om EU-skilsmissen.

– Et betydelig antall parlamentarikere fra Labour, sannsynligvis 120, om ikke 150, vil nekte å støtte et forlik hvis det ikke holdes en ny folkeavstemning, sa Labours brexittalsmann Keir Starmer i et intervju i The Guardian søndag.

Ifølge ham er en folkeavstemning nødt til å være del av forliket hvis det skal få flertall.

