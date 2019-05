Norsk oljetanker fikk hull i skroget utenfor Emiratene

NTB utenriks

Oljetankeren, som er på drøyt 47.000 dødvekttonn, eies av Thome Ship Management, og det 14 år gamle skipet seiler under norsk flagg.

Rederiet opplyser i en kunngjøring at «en ukjent gjenstand» søndag forårsaket et hull i akterenden av skroget, men at det er verken fare for skadelige utslipp eller at skipet skal synke.

MT Andrea Victory ligger fortsatt utenfor kysten av havnebyen Fujairah i De forente arabiske emirater, og mannskapet bistår nå ifølge Thome Ship Management lokale myndigheter i granskingen av hva som kan ha skjedd.

Saudi-Arabia meldte mandag at to andre oljetankere var utsatt for «sabotasje» utenfor kysten av Emiratene, men det er uklart hvor store skadene er og hva som har forårsaket dem.

